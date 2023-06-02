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НовостиОбщество2 июня 2023 6:27

В Кировской области для родителей открыли горячую линию по летнему отдыху детей

Местные жители смогут задать специалистам интересующие их вопросы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
1 июня смены во многих детских учреждениях уже стартовали. Фото: kirovreg.ru

1 июня смены во многих детских учреждениях уже стартовали. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области открыли горячую линию по организации летнего отдыха детей. Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной политики.

Местные жители смогут задать специалистам интересующие их вопросы. Позвонить на горячую линию можно по номеру: 27-27-31, добавочный 3140, 3143. Отметим, что в регионе в текущем году будут работать 443 лагеря с дневным пребыванием ребят.

Напомним, что 1 июня смены во многих детских учреждениях уже стартовали. Все летние лагеря проверяет специальная комиссия. С сотрудниками проводят инструктажи по действиям при чрезвычайной ситуации.