Специальная комиссия проверит летние лагеря Кировской области

Проверки пройдут в лагерях, которые уже начали работу. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области межведомственная комиссия проверит работу загородных лагерей. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Многие смены в летних учреждениях стартовали с 1 июня. Всего в текущем году будут работать 443 лагеря с дневным пребыванием. Все они получили положительные заключения Роспотребнадзора.

Специальная комиссия проверит работу мест, которые уже начали принимать детей. Основное внимание уделят устранению ранее выданных предписаний. Руководители в первые дни смен проведут противопожарные инструктажи для вожатых и тренировки детей по действиям в чрезвычайной ситуации.