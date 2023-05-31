В Шутовщине загорелся ангар с железобетонными конструкциями

На месте работали семь пожарных расчетов. Фото: скрин с видео ГУ МЧС по Кировской области

В деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района тушили пожар, вспыхнувший в ангаре с железобетонными конструкциями. Сообщение о происшествии поступило 31 мая в 10.39.

Как рассказали в областном ГУ МЧС, на месте работали семь пожарных расчетов. Огонь уничтожил утеплитель, предназначенный для кровли, и повредил деревянную обрешетку крыши. В результате никто из людей, к счастью, не пострадал.

По информации ведомства, возможной причиной инцидента могло стать нарушение пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Ранее мы также сообщали, что в Нолинском районе из-за короткого замыкания вспыхнул пожар, в котором погибла женщина.