В Кировской области в пожаре погибла 75-летняя женщина из-за замыкания при зарядке телефона

В момент пожара в помещении находилась 75-летняя женщина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 3 мая, в Кировской области в пожаре погибла женщина. Как сообщили в региональном Следкоме, трагедия произошла в Нолинском районе.

Возгорание зафиксировали в одном из домов в деревне Хмелевка. В этот момент в помещении находилась 75-летняя женщина. Спасти местную жительницу не удалось. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание провода при зарядке телефона.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, что в Кирове произошел пожар в комнате студенческого общежития. Из здания эвакуировали полсотни учащихся.