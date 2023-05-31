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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:02

В Кировской области в пожаре погибла 75-летняя женщина из-за замыкания при зарядке телефона

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства пожара
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В момент пожара в помещении находилась 75-летняя женщина.

В момент пожара в помещении находилась 75-летняя женщина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 3 мая, в Кировской области в пожаре погибла женщина. Как сообщили в региональном Следкоме, трагедия произошла в Нолинском районе.

Возгорание зафиксировали в одном из домов в деревне Хмелевка. В этот момент в помещении находилась 75-летняя женщина. Спасти местную жительницу не удалось. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание провода при зарядке телефона.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, что в Кирове произошел пожар в комнате студенческого общежития. Из здания эвакуировали полсотни учащихся.