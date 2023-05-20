В Кирове произошел пожар в комнате студенческого общежития

Сейчас устанавливается причина пожара. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове произошел пожар в общежитии. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел 19 мая. В девятом часу вечера поступило сообщение о задымлении на втором этаже студенческого общежития на Октябрьском проспекте. В здании сработала пожарная сигнализация и система оповещения, благодаря чему никто не пострадал. Из-за произошедшего пришлось эвакуировать 52 учащихся.

На месте работали четыре расчета. Как оказалось, пожар вспыхнул в одной из комнат. Возгорание ликвидировали на площади в три квадратных метра. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину происшествия.

Ранее мы также сообщали, что в кировском ТЦ загорелось кафе.