В кировском ТЦ «Европейский» загорелось кафе

Причина - возгорание в вытяжке печи. Фото предоставлено ГУ МЧС по Кировской области

В пятницу, 19 мая, в Кирове произошел пожар в торговом центре. Речь идет о ТЦ «Европейский» на улице Воровского.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, задымление заметили в кафе на третьем этаже в 10.47. На место оперативно выехали два пожарных расчета.

Из кафе эвакуировали 60 человек. Причина - возгорание в вытяжке печи. Уточняется, что в пожаре никто не пострадал. Системы пожарной защиты сработали в штатном режиме.

Напомним, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожарной опасности. Жителей просят не разводить костры и не сжигать сухую траву.