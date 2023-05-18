В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожарной опасности

Лесной пожар может вспыхнуть от малейшей искры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Кировского ЦГМС, пожарная опасность 4 класса будет сохраняться местами по региону в период с 19 по 25 мая. Информацию уже направили главам муниципальных образований и руководителям служб жизнеобеспечения.

Областное ГУ МЧС напоминает жителям основные правила:

- не разводите огонь в лесу или на торфянике, даже вблизи водоемов;

- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте не затушенные спички и окурки, не пользуйтесь пиротехникой в лесу;

- не заезжайте в лес на машинах и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар;

- не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы;

- водителям - не бросайте из окон окурки.

В случае обнаружения пожара в лесу примите меры, чтобы остановить его, одновременно послав кого-то в лесничество за помощью, а также сообщите по телефону прямой линии лесоохраны: 8-800-100-94-00.