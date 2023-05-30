В Подосиновце до сентября отремонтируют детский сад

Детсад в Подосиновце посещают почти 200 ребят. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В Подосиновце начался ремонт детсада. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

- В августе прошлого года принял решение о ремонте детсада «Подснежник». Его посещают почти 200 ребят, - написал он в своих соцсетях.

Еще до зимы рабочие вставили новые окна во всех классах. Сейчас идет замена электропроводки в помещениях. Подрядчик также завез бордюры для благоустройства территории. До начала сентября предстоит отремонтировать фасад, цоколь, отмостки и детские веранды, а также переложить крышу.

Ранее мы также сообщали, что в Кикнуре до начала учебного года отремонтируют спортшколу.