В Кикнуре до начала учебного года отремонтируют спортшколу

Подготовительные работы начались неделю назад. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В Кикнуре начался ремонт спортшколы имени Оленева. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов в своих соцсетях.

- В конце прошлого года в Кикнуре посетил спортшколу. Здесь занимаются более 300 ребят. Есть достойные результаты. А вот условия для тренировок были удручающие. Обещал, что все приведем в порядок. Слово держу, - написал глава региона.

Подготовительные работы и завоз стройматериалов начался неделю назад. Планируется, что ремонт коснется легкоатлетического манежа, раздевалок и спортивного зала. Кроме того, до августа на стадионах заменят беговые дорожки. По словам губернатора, к началу учебного года школьники смогут начать полноценные тренировки.