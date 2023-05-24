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НовостиОбщество24 мая 2023 14:03

В Кикнуре до начала учебного года отремонтируют спортшколу

В порядок приведут манеж, раздевалки и спортзал
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подготовительные работы начались неделю назад. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

Подготовительные работы начались неделю назад. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В Кикнуре начался ремонт спортшколы имени Оленева. Об этом рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов в своих соцсетях.

- В конце прошлого года в Кикнуре посетил спортшколу. Здесь занимаются более 300 ребят. Есть достойные результаты. А вот условия для тренировок были удручающие. Обещал, что все приведем в порядок. Слово держу, - написал глава региона.

Подготовительные работы и завоз стройматериалов начался неделю назад. Планируется, что ремонт коснется легкоатлетического манежа, раздевалок и спортивного зала. Кроме того, до августа на стадионах заменят беговые дорожки. По словам губернатора, к началу учебного года школьники смогут начать полноценные тренировки.