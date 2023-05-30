На трассе в Кировской области водитель «Рено» вылетел в кювет и погиб

За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 29 мая, в Кировской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Арбажском районе насмерть разбился водитель автомобиля «Рено Сандеро».

Происшествие зафиксировали на 248-м километре федеральной автодороги «Вятка» 41 в 09.15. Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. В результате 41-летний мужчина погиб.

Напомним, что в Кирове четыре машины столкнулись. Авария произошла на перекрестке Карла Маркса и Милицейской.