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НовостиПроисшествия29 мая 2023 7:31

В Кирове четыре машины столкнулись на перекрестке Карла Маркса и Милицейской

В результате никто не пострадал
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД Кировской области

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове столкнулись сразу четыре автомобиля. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 29 мая в 09.20. На перекрестке Карла Маркса и Милицейской столкнулись «Хонда», «Хендай», «Тойота» и «Сузуки». К счастью, в результате происшествия никто из водителей и пассажиров не пострадал. Сами автомобили получили механические повреждения, передает ведомство.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Автомобилистам напоминают о необходимости быть более внимательными, проезжая перекрестки улиц.