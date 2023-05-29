Шульгину и Ишутинову не удалось обжаловать приговоры

Экс-чиновников судили за приемку дорожных камер, не соответствовавших техническому заданию. Фото: Следком

Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда отклонила апелляции защитников и адвокатов Ильи Шульгина и Алексея Ишутинова.

Напомним, экс-чиновников судили за приемку камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, не соответствующих требованиям технического задания. Ущерб оценен в 21 миллион рублей. И Шульгин, и Ишутинов получили сроки в колониях общего режима, а также дисквалификацию.

Адвокаты и защитники подали апелляцию: просили смягчить наказание Ишутинову и отменить приговор Шульгину. Однако коллегия определила иное:

- Приговор в отношении Ишутинова и Шульгина оставить без изменения, апелляционные жалобы и дополнениям к ним - без удовлетворения, - указано в документах. - Апелляционное определение может быть обжаловано […] в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.