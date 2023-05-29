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НовостиОбщество29 мая 2023 9:45

Надзорные службы проведут проверку из-за неприятных запахов в Кирове

В Ганино зафиксировали выброс сероводорода, превышающий ПДК
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане продолжают жаловаться на неприятные запахи.

Кировчане продолжают жаловаться на неприятные запахи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надзорные службы подключатся к решению проблемы с неприятными запахами в Кирове. Вопрос обсудили на планерке у губернатора Александра Соколова.

- В последние дни были жалобы по запахам в городе. Я сам живу в центре города, прочувствовал на себе, - заявил глава региона.

Как рассказал зампред правительства Юрий Терешков, в Ганино на Даниловском проезде, 17 зафиксировали выброс сероводорода, превышающий ПДК в 1,5 раза. Результаты замеров направили в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Сейчас согласуется проведение проверки, в которой ведомствам поможет областная прокуратура.

Ранее мы также сообщали, чем так неприятно пахнет в Кирове и как формируется этот запах.