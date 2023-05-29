В Кирове 1 июня десятки домов останутся без газоснабжения

Жителей попросили не оставлять газ включенным. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове 1 июня проведут реконструкцию газопроводов в Октябрьском районе. Речь идет об улицах Сормовской и Романа Ердякова.

В связи с этим с 09.00 до 20.00 газоснабжение домов временно приостановят. Жителей попросили не оставлять газ включенным. Кроме того, необходимо перекрыть краны перед газовым оборудованием. Подробную информацию можно узнать по номеру: 04 (с мобильного - 104).

В АО «Газпром газораспределение Киров» уточнили полный список домов, которые останутся без ресурса:

- улица Мира, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 40;

- улица Монтажников, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

- улица Лепсе, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;

- улица Романа Ердякова, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а;

- улица Сормовская, 28, 30, 32, 34, 36, 40;

- улица Физкультурников, 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 9, 12, 11, 13, 14, 18;

- Мурашинский проезд, 7/1, 7/2.

Напомним, что пригороды Кирова продолжают газифицировать. Газопровод запустили и в Караваевых.