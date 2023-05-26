На чердаке дома в Омутнинске нашли склад из 700 патронов и 5 банок пороха

Боеприпасы мужчина забрал из отцовского сейфа и перепрятал в другом здании. Фото: УМВД России по Кировской области

В январе 2023 года участковый в Омутнинске пришел к вдове охотника, чтобы изъять оружие и боеприпасы. По документам у мужчины были охотничье ружье и три карабина.

Ключ от сейфа не нашли, поэтому конструкцию пришлось вскрыть. Однако сейф был пуст. При этом признаков кражи или даже повреждения замка сейфа полицейский не обнаружил, поэтому вызвал на место следственно-оперативную группу.

При опросе знакомых и близких семьи выяснилось, что сын охотника перестал выходить на связь, взял отпуск и не появлялся дома. Вскоре выяснилось, что именно он забрал оружие из сейфа и перепрятал на чердаке другого дома в Омутнинске. В тайнике нашли оружие, 700 патронов и 5 банок (840 граммов) пороха. При этом у мужчины никогда не было лицензии и разрешения на оружие.

По данным УМВД России по Кировской области, уголовное дело заведено по ст. 222.1 УК РФ и ст. 222 УК РФ. Материалы уже переданы в прокуратуру.

Ранее в Кировской области «накрыли» ОПГ, торговавшую оружием.