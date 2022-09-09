В Кировской области сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ по торговле оружием

В КИровской области задержали двух членов преступной группы. Фото: УФСБ России по Кировской области

Сотрудники ФСБ двух региональных управлений - Кировской области и Республики Татарстан - пресекли деятельность межрегиональной преступной группы. По данным ведомства, члены ОПГ причастны к незаконному обороту огнестрельного оружия.

Выяснилось, что, жители нашего региона и соседней республики вступили в преступный сговор с целью получить доход от совместного незаконного сбыта оружия. Мужчины успели продать две мелкокалиберные винтовки заводского производства и два изготовленных в кустарных условиях пистолета.

Сотрудники ФСБ изъяли незаконно проданное оружие. Фото: УФСБ России по Кировской области

Сотрудники УФСБ оружие изъяли, членов преступной группы задержали. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ.