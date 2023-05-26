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НовостиПроисшествия26 мая 2023 14:15

14-летний душитель: в суд ушло дело парня, обвиняемого в убийстве школьницы

14-летнего жителя Кировской области обвиняют в убийстве школьницы
Петр МАКСИМОВ
Тело девушки нашли правоохранители. Фото: Следком

Тело девушки нашли правоохранители. Фото: Следком

В Верхнекамском районном суде рассматривают дело 14-летнего местного жителя. Подробностями делится СУ СКР по Кировской области.

По данным Следкома, 15 сентября 2022 года в поселке Рудничном пропала 15-летняя девушка. Школьницу искали правоохранители. В итоге тело было обнаружено сутки спустя, на нем были признаки насильственной смерти.

Как установило следствие, подростки поссорились на улице. «На почве личных неприязненных отношений» парень задушил школьницу. Вину в содеянном преступлении он признал.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).