В Верхнекамском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки

Следователи по факту обнаружения тела несовершеннолетней возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Фото: Следком Кировской области

В поселке Рудничный Верхнекамского района 15 сентября вечером без вести пропала 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ее составе были следователь-криминалист, руководитель и следователь отдела по Верхнекамскому району, а также оперативные сотрудники.

Тело девочки нашли 16 сентября. Первоначальные следственные действия помогли установить, кто мог быть причастен к ее смерти.

По версии следствия, 15 сентября на одной из улиц поселка Рудничный, у погибшей возник конфликт с ее 14-летним знакомым. В ходе него подросток ее задушил и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый уже задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи по факту обнаружения тела несовершеннолетней возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). И сейчас проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. На месте также работают криминалисты.