9 кировских подростков открыли собственные ИП

2,5% всех жителей региона являются ИП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28,6 тысячи индивидуальных предпринимателей (ИП) зарегистрировано в Кировской области. Это практически на 10% больше, чем кировских юрлиц.

2,5% населения региона - ИП. Таковы данные, опубликованные Кировстатом. Каждый второй из них - житель Кирова. Средний возраст бизнесмена - 43 года. 7% ИП - люди старше 60 лет, 1% - моложе 20 лет. В частности, 9 ИП открыты несовершеннолетними.

Кроме того, 1% ИП - иностранцы, живущие в Кировской области (азербайджанцы, вьетнамцы, узбеки).

За 2022 год более 200 индивидуальных предпринимателей переехали в Киров и область из других регионов, в основном это бывшие жители Удмуртии.