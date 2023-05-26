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НовостиОбщество26 мая 2023 7:02

В Кировской области с 26 по 28 мая будут ловить пьяных водителей

«Сплошные проверки» проведут как в Кирове, так и в районах области
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
«Сплошные проверки» организуют 26, 27 и 28 мая. Фото: vk.com/gibdd43

«Сплошные проверки» организуют 26, 27 и 28 мая. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в течение трех дней будут ловить пьяных водителей. «Сплошные проверки» организуют 26, 27 и 28 мая.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, проверять автовладельцев планируют как в Кирове, так и в районах области. В рейды выйдут также гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».

Водителям напоминают, что во всех патрульных авто установлены видеорегистраторы. За управление транспортом в состоянии опьянения грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Кировской области установлено 173 комплекса фиксации нарушений дорожных правил. С начала года водители получили 372 460 постановлений об административных правонарушениях.