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НовостиОбщество25 мая 2023 11:06

Стало известно, сколько комплексов фотовидеофиксации установлено в Кировской области

В Кировской области работают 173 комплекса фиксации нарушений дорожных правил
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Проезд на красный сигнал и превышение скорости - наиболее частые нарушения, которые фиксируют камеры

Проезд на красный сигнал и превышение скорости - наиболее частые нарушения, которые фиксируют камеры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области установлены 173 комплекса фотовидеофиксации нарушений дорожных правил. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Среди них 4 мобильных устройства, еще 17- передвижных, остальные 152 комплекса - стационарные. Уточняется, что камеры фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение на красный сигнал светофора, проезд стоп-линии, а также непристегнутые ремни и несоблюдение правил проезда пешеходного перехода.

С начала года в Кировской области вынесено уже 372 460 постановлений об административных правонарушениях. Наиболее частые причины - проезд на красный сигнал и превышение скорости.

Напомним, что в Котельниче сбили 9-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы.