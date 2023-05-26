Пропавший подросток из Кирова может находиться в Татарстане или Марий Эл

Местонахождение подростка неизвестно уже больше двух недель. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

По-прежнему не найден 14-летний житель Уржума Илья Чекалкин. Активисты отряда «ЛизаАлерт» Кировской области ведут поиски с 10 мая. Местонахождение подростка неизвестно уже больше двух недель.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы, удлиненная челка на бок. Был одет в черную куртку с синей вставкой на груди и спине с надписью, серые спортивные штаны, белую кофту с капюшоном и черные кроссовки.

Уточняется, что подросток может находиться в Республиках Татарстан или Марий Эл. Если вы видели Илью Чекалкина, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, что в Кирове нашли пропавшего трое суток назад мальчика. По словам ребенка, противоправных действий против него не совершалось.