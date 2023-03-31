В Кирове нашли пропавшего трое суток назад мальчика

Полицейские нашли ребенка вечером 31 марта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кировские полицейские установили местонахождение пропавшего мальчика. Ранее сообщалось, что в микрорайоне Коминтерн не могут найти 12-летнего подростка. Его местонахождение было неизвестно с 27 марта.
Днем 31 марта в пресс-службе УМВД России по Кировской области сообщили, что ребенка нашли. По его словам, никаких противоправных действий против него не совершалось. Его состояние в порядке.
В скором времени его передадут родственникам.
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