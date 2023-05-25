В Кировской области ввели штрафы за ненадлежащее содержание домашних животных

Штрафовать владельцев будут за нарушение правил содержания и выгула питомцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области установили ответственность за нарушение правил содержания и защиты домашних животных. Соответствующий закон приняли депутаты регионального Заксобрания 25 мая.

Как мы сообщали ранее, штрафовать владельцев будут за нарушение требований к содержанию и выгулу питомцев. Установлены следующие суммы:

- для граждан - от 1 до 2 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

Депутаты единогласно приняли закон. Он вступит в силу с 1 сентября 2023 года.