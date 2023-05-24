Кировчан хотят штрафовать за ненадлежащее содержание и самовыгул домашних животных

Размер штрафов варьируется от 1 до 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области хотят изменить закон об ответственности за обращение с домашними животными. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Предлагается установить административную ответственность для владельцев животных за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей. Во-первых, она будет грозить за нарушение установленных требований к содержанию питомцев - например, если домашний любимец живет на территории общего пользования населенного пункта или в подъезде многоквартирного дома.

Во-вторых, штрафы будут выдаваться за нарушение требований к выгулу и/или нахождению собак. К примеру, если хозяин выгуливает пса на территории школ, детских садов, больниц, детских и спортивных площадок либо отпускает ее гулять самостоятельно.

За нарушения предусматриваются следующие штрафы:

- для граждан - 1-2 тысячи рублей;

- для должностных лиц - 4-5 тысячи;

- для юрлиц - 10-20 тысяч.

За повторное нарушение сумма штрафа увеличится.

Окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания, которое намечено на 25 мая. Если поправки одобрят, закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.