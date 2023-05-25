В Кирове впервые закупили спецтехнику для мойки и дезинфекции мусорных контейнеров

За одну заправку автомобиль может продезинфицировать более 70 контейнеров. Фото: kirovreg.ru

В Кирове регоператор «Куприт» впервые закупил спецтехнику для мойки и дезинфекции мусорных контейнеров. Как сообщили в региональном правительстве, стоимость мусоровоза с учетом лизинга составила 16 миллионов рублей.

За одну заправку автомобиль может продезинфицировать более 70 контейнеров. В летнее время спецтехника помимо помывки будет также вывозить мусор на полигон. Зимой мусоровоз будет перевозить твердые коммунальные отходы.

Напомним, что мусоросортировочный комплекс в Слободском районе появится до конца 2024 года. Объект появится рядом с существующим полигоном ТКО.