В Кировской области ремонтируют дом одинокого отца с двумя детьми

Сейчас бригада мастеров ремонтирует прогнивший пол и чинит крышу. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В Кировской области начался ремонт в доме, где проживает одинокий отец с двумя детьми. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, дом жителя Даровского «разваливался на глазах». Глава семьи неоднократно сообщал о проблеме в соцсетях. Так как жилье муниципальное, помещение решили отремонтировать.

Уточняется, что на объект завезли стройматериалы, в доме начались работы. Сейчас бригада мастеров чинит прогнивший пол и крышу. Планируется также заменить окна, входную дверь и деревянное крыльцо. Мужчина с двумя сыновьями временно живет у бабушки.

Напомним, что в Кирове супруги приняли в семью 16 приемных детей. С воспитанниками, покинувшими их дом, они держат связь до сих пор.