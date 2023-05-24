Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 13:57

Мошенники навязывают кировчанам услуги поверки счетчиков воды

Неизвестные представляются сотрудниками организаций, созвучных с официальными коммунальными службами
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В Кирове активизировались мошенники, навязывающие жителям услуги поверки счетчиков воды

В Кирове активизировались мошенники, навязывающие жителям услуги поверки счетчиков воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове активизировались мошенники, навязывающие жителям услуги поверки счетчиков воды. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», неизвестные представляются сотрудниками организаций, названия которых созвучны с официальными коммунальными службами.

В звонках и листовках горожан пугают, что в случае отказа переведут квартиру на фиксированную плату по нормативу. Или же обещают штрафы или даже отключения воды.

Кировчанам напомнили, что прибор учета холодной воды меняется через 5-6 лет после установки, горячей - 4-6 лет. Если счетчики работают исправно, а сроки проверки в паспортах прибора еще не подошли, то в дополнительных услугах горожане не нуждаются.

Напомним, что мошенники под видом сотрудников банка похитили у кировчанина 3 миллиона рублей.