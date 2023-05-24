Мошенники навязывают кировчанам услуги поверки счетчиков воды

В Кирове активизировались мошенники, навязывающие жителям услуги поверки счетчиков воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове активизировались мошенники, навязывающие жителям услуги поверки счетчиков воды. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», неизвестные представляются сотрудниками организаций, названия которых созвучны с официальными коммунальными службами.

В звонках и листовках горожан пугают, что в случае отказа переведут квартиру на фиксированную плату по нормативу. Или же обещают штрафы или даже отключения воды.

Кировчанам напомнили, что прибор учета холодной воды меняется через 5-6 лет после установки, горячей - 4-6 лет. Если счетчики работают исправно, а сроки проверки в паспортах прибора еще не подошли, то в дополнительных услугах горожане не нуждаются.

Напомним, что мошенники под видом сотрудников банка похитили у кировчанина 3 миллиона рублей.