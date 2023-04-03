Мошенники под видом сотрудников банка похитили у кировчанина 3 миллиона рублей

Полицейские устанавливают личности мошенников. Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники похитили у мужчины больше трех миллионов рублей. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники полиции выяснили, что 63-летнему кировчанину через мессенджер позвонил мужчина и представился «сотрудником безопасности банка». «Специалист» сказал местному жителю, что на его имя хотят оформить кредит, и чтобы этого избежать потерпевшему нужно действовать по инструкции. Кировчанину необходимо прийти в банк и взять займ на себя, этим он исчерпает свой кредитный лимит, и злоумышленник не получит деньги. Потерпевший сделал все как сказали, а полученные 3,4 миллиона рублей он через банкомат положил на «безопасный счет», который ему продиктовал «сотрудник банка».

Когда потерпевший понял, что его обманули он обратился в полицию. Сотрудники ведомства устанавливают личности мошенников.

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