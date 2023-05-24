В Кирове девятиклассники чаще всего сдают географию и обществознание

Всего аттестацию в Кировской область пройдут 12 963 ученика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 24 мая, в Кирове стартовала государственная итоговая аттестация для девятиклассников. Как рассказали в региональном правительстве, в первую очередь выпускники сдадут историю, физику и биологию.

Всего аттестацию пройдут 12 963 ученика. Самыми популярными предметами по выбору стали география - 6 588 человек, обществознание - 6 234, биология - 2 832.

Уточняется, что на территории Кировской области открылись 211 пунктов для проведения экзаменов. В них же с текущего года будет проводиться сканирование экзаменационных материалов.