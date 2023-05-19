Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 11:44

Кировские школьники начнут сдавать экзамены с 24 мая

Проверять свои знания в текущем году будут почти 18 тысяч учеников
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Все техническое оборудование в классах проверено, а работники пунктов проведения экзаменов прошли обучение.

Все техническое оборудование в классах проверено, а работники пунктов проведения экзаменов прошли обучение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 мая в Кировской области стартует государственная итоговая аттестация. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Экзаменационная кампания в 2023 году начнется с проверки знаний девятиклассников по истории, физике и биологии. Все техническое оборудование в классах проверено, а работники пунктов проведения экзаменов прошли обучение. Во всех аудиториях будет работать система видеонаблюдения.

Как добавили в пресс-службе правительства, всего в 2023 году сдавать экзамены будут 12 966 девятиклассников и 4 889 одиннадцатиклассников.