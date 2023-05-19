Кировские школьники начнут сдавать экзамены с 24 мая

Все техническое оборудование в классах проверено, а работники пунктов проведения экзаменов прошли обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 мая в Кировской области стартует государственная итоговая аттестация. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Экзаменационная кампания в 2023 году начнется с проверки знаний девятиклассников по истории, физике и биологии. Все техническое оборудование в классах проверено, а работники пунктов проведения экзаменов прошли обучение. Во всех аудиториях будет работать система видеонаблюдения.

Как добавили в пресс-службе правительства, всего в 2023 году сдавать экзамены будут 12 966 девятиклассников и 4 889 одиннадцатиклассников.