Кировчан просят сообщить о фактах жестокого обращения с детьми

Горячая линия по приему сообщений о неблагополучных семьях пройдет 25 мая
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кировчан просят рассказать о фактах жестокого обращения с детьми. Как отметили в городской администрации, горячая линия по приему сообщений о неблагополучных семьях пройдет 25 мая с 09:00 до 11:00.
Звонки будут принимать по номеру: 54-64-34. Так, очевидцы смогут рассказать о нахождении ребенка в опасных условиях, а также об угрозе его жизни и здоровью.
Кроме того, горожанам напоминают, что обратиться можно и по постоянным телефонам экстренных служб:
8-800-200-19-10 - горячая линия «Ребенок в опасности»;
8 8332 589-777 - телефон доверия УМВД;
02 или 102 с мобильного телефона - полиция.
Напомним, что в Кирове родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Нескольким несовершеннолетним также вынесли выговоры и предупреждения.