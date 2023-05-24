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НовостиОбщество24 мая 2023 6:46

Кировчан просят сообщить о фактах жестокого обращения с детьми

Горячая линия пройдет 25 мая с 09:00 до 11:00
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Горячая линия по приему сообщений о неблагополучных семьях пройдет 25 мая

Горячая линия по приему сообщений о неблагополучных семьях пройдет 25 мая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировчан просят рассказать о фактах жестокого обращения с детьми. Как отметили в городской администрации, горячая линия по приему сообщений о неблагополучных семьях пройдет 25 мая с 09:00 до 11:00.

Звонки будут принимать по номеру: 54-64-34. Так, очевидцы смогут рассказать о нахождении ребенка в опасных условиях, а также об угрозе его жизни и здоровью.

Кроме того, горожанам напоминают, что обратиться можно и по постоянным телефонам экстренных служб:

8-800-200-19-10 - горячая линия «Ребенок в опасности»;

8 8332 589-777 - телефон доверия УМВД;

02 или 102 с мобильного телефона - полиция.

Напомним, что в Кирове родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Нескольким несовершеннолетним также вынесли выговоры и предупреждения.