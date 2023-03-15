В Кирове родителей оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей

Четверых родителей оштрафовали по итогам заседания КДН. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кирове состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщает горадминистрация, на нем рассмотрели 13 персональных дел жителей Первомайского района: в отношении детей - пять, взрослых - восемь.

Четверых родителей оштрафовали на 1,2 тысячи рублей. Семь кировчан привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Под раздачу попали и несовершеннолетние. Так, одному подростку вынесли предупреждение за то, что он сломал задвижку калитки детсада. Двое несовершеннолетних подрались с одноклассниками, за что получили наказание. Одна девочка самовольно ушла из дома, а мать несвоевременно обратилась в полицию, за что обеим вынесли предупреждение.

Еще одной юной кировчанке объявили выговор за мелкое хулиганство. Девушка снимала видео в соцсети у «Вечного огня», при этом нецензурно выражаясь. Ее мать за это получила административный штраф.

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