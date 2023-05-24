В Кирове отремонтируют тротуары на 40 участках

Работы ведет АО «Гордормостстрой». Фото: киров.рф

В Кирове устраняют дефекты на тротуарах. О работах отчиталась горадминистрация.

На текущей неделе начался ремонт тротуаров, где образовались дефекты - проседание поверхности, разрушение плитки или бортового камня. На данный момент определено 40 таких участков. В течение дня рабочие успевают отработать 5-10 объектов. Ремонтом занимается АО «Гордормостстрой».

Все работы планируется закончить ко Дню города. Дорожники вместе со специалистами УДПИ продолжают обследовать пешеходные зоны. Кроме того, проверки проходят по обращениям кировчан в соцсетях.

Ранее мы также сообщали, что Кировская область досрочно получила 1,5 миллиарда на ремонт дорог.