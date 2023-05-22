Кировской области на год раньше выделили 1,5 миллиарда на ремонт дорог

Всего в 2023 году планируется отремонтировать более 400 км дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область получила еще 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Средства планировали выделить в 2024 году, однако сроки сдвинулись на более ранние из-за перестройки работы по дорожным ремонтам. Сейчас определяются участки, которые приведут в порядок на эти деньги.

Всего в 2023 году работы должны пройти на более чем 400 км дорог. Отметим, что это на треть больше, чем планировалось изначально.

Ранее мы также сообщали, что в Куменском районе начался ремонт моста на дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни.