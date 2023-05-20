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НовостиОбщество20 мая 2023 10:47

Мост, соединяющий Киров с тремя районами области, отремонтируют до конца октября

Переправу приведут в порядок впервые за 36 лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На время работ на мосту организуют реверсивное движение. Фото: kirovreg.ru

На время работ на мосту организуют реверсивное движение. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начался ремонт моста через реку Кырмыжка на автомобильной дороге Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе. Работы на переправе пройдут впервые за 36 лет и должны закончиться к концу октября.

Сейчас подрядчик, ООО «СтройКа», проводит работы по подъему балок пролетного строения в проектное положение и устройству регуляционных сооружений. Вскоре начнется бетонирование конструкций. Мост и подъезды к нему снабдят системой водоотведения. Специалисты также обустроят тротуары.

Как добавили в областном правительстве, ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Мост имеет стратегическое значение, поскольку соединяет с Кировом сразу три района - Куменский, Богородский и Унинский.

На время ремонта на переправе вводится реверсивное движение.