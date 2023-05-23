Из-за реконструкции теплосетей на улице Дзержинского ограничат движение

Сейчас идут работы по монтажу временных схем горячего водоснабжения. Фото: t_plus_kirov

В Кирове началась реконструкция теплосетей в квартале улиц Орджоникидзе-Дзержинского-Стахановская. Как сообщили в Кировском филиале ПАО «Т Плюс», на участке планируют обновить более 1700 метров трубопровода.

Сейчас идут работы по монтажу временных схем горячего водоснабжения. Горожан информируют, что ограничение подачи ресурса будет непродолжительным.

Кроме того, водителей предупреждают об ограничении движения в связи с работами. Так, запланировано сужение проезжей части по Дзержинского на одну полосу. Речь идет об участке по четной стороне улицы от дома №40 до №52. Такие меры будут действовать до 22 июля.

Напомним, что в Кирове на двое суток ограничат движение на переезде. Причина - нахождение подвижного состава.