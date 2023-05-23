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НовостиОбщество23 мая 2023 14:27

Из-за реконструкции теплосетей на улице Дзержинского ограничат движение

Кроме того, планируется отключение горячей воды
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сейчас идут работы по монтажу временных схем горячего водоснабжения. Фото: t_plus_kirov

Сейчас идут работы по монтажу временных схем горячего водоснабжения. Фото: t_plus_kirov

В Кирове началась реконструкция теплосетей в квартале улиц Орджоникидзе-Дзержинского-Стахановская. Как сообщили в Кировском филиале ПАО «Т Плюс», на участке планируют обновить более 1700 метров трубопровода.

Сейчас идут работы по монтажу временных схем горячего водоснабжения. Горожан информируют, что ограничение подачи ресурса будет непродолжительным.

Кроме того, водителей предупреждают об ограничении движения в связи с работами. Так, запланировано сужение проезжей части по Дзержинского на одну полосу. Речь идет об участке по четной стороне улицы от дома №40 до №52. Такие меры будут действовать до 22 июля.

Напомним, что в Кирове на двое суток ограничат движение на переезде. Причина - нахождение подвижного состава.