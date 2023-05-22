В Кирове на двое суток ограничат движение на переезде

Ограничения вступят в силу с 23 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на двое суток ограничат движение через железнодорожный переезд. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Речь идет о переезде в селе Макарье (перегон Долгушино - Вахрушево). Ранее там проводили работы по замене рельсошпальной решетки. На этот раз причиной стало нахождение подвижного состава. Движение через переезд будет затруднено с 12.00 23 мая до 11.00 25 мая.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Автомобилистам следует учитывать информацию при построении маршрута.