Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 14:15

В Кирове на сутки ограничат движение через ж/д переезд

На участке будут проводить ремонтные работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Движение ограничат в полдень 20 мая.

Движение ограничат в полдень 20 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове на железнодорожном переезде на сутки ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Речь идет о переезде в селе Макарье. Ограничения движения вводятся с 12.00 20 мая до 11.00 21 мая. Как пояснили в ведомстве, в этот период специалисты Мурашинской дистанции пути выполнят работы по замене рельсошпальной решетки.

- Водителей просят отнестись с пониманием к необходимости проведения ремонтных работ, - добавили в ГИБДД города Кирова.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ограничат стоянку и движение транспорта на время проведения «Зеленого марафона».