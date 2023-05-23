Очевидцы предполагают, что причина гибели рыб - в канализационных стоках. Фото: nf_kirovskaya

В Кировской области в реке Лаж погибла рыба и почернела вода. Об этом сообщили активистам регионального штаба ОНФ жители села Кузнецово в Лебяжском районе.

Очевидцы предполагают, что причина гибели - в канализационных стоках. По их словам, в поселке Сернур Республики Марий Эл не работают очистные сооружения. Из-за чего стоки по реке Сердяжке могут попадать в Лаж.

Уточняется, что ранее рыбаки ловили в водоеме щуку, окуней, карпов и карасей. Кроме того, в реке обитают утки, ондатры и бобры.

В результате активисты направили обращение в Росприроднадзор, чтобы установить причину мора рыбы. Напомним, что в Кирове выпустили 1500 мальков стерляди в Вятку. До конца года планируется выпуск порядка 300 тысяч особей.