В Кирове выпустили 1500 мальков стерляди в Вятку

Мальков выпустили под надзором специальной комиссии. Фото: kirovreg.ru

В Вятку выпустили мальков стерляди. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Это - первый выпуск мальков стерляди в реку, состоявшийся в 2023 году. Мероприятие прошло под надзором специальной комиссии и представителей организации, которая компенсирует ущерб. Всего специалисты поселили в водоеме более 1500 особей. До конца года планируется увеличить их количество до 300 тысяч.

- Выпуск производится для компенсации планового вреда водным биоресурсам от хозяйственной деятельности предприятий и воспроизводства ценных видов рыб на реке Вятке, - пояснили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.