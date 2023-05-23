В целом летний сезон в Кировской области может быть умеренно прохладным Фото: Анна МАМАЕВА

В Кировской области ожидается теплый июнь. Кроме того, прогнозируется дефицит или около нормы осадков. О прогнозе погоды на лето в регионе рассказали метеорологи-любители.

Так, температура воздуха в июле и августе будет держаться в пределах привычных значений или ниже. Количество осадков выпадет в пределах нормы. Уточняется также, что, в целом, сезон может быть умеренно прохладным.

Напомним, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальной жары. Температура воздуха будет выше климатической нормы в течение нескольких дней.