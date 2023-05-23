В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальной жары

Кировчан просят внимательнее относиться к себе в сильную жару.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
По данным регионального ЦГМС, с 23 по 27 мая местами по Кировской области ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму (11-15 градусов) на 7 и более градусов. Информация направлена главам муниципалитетов и руководителям служб жизнеобеспечения.
ГУ МЧС по Кировской области напоминает, как действовать во время сильной жары:
- избегать воздействия повышенной температуры;
- носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
- передвигайтесь не спеша, чаще находитесь в тени;
- не пейте алкоголь, это ухудшит состояние организма;
- при тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды;
- постарайтесь охладиться, чтобы избежать теплового удара;
- помните о возрастающем риске пожаров.
Ранее мы сообщали, что в Кирове потеплеет до +28 градусов.