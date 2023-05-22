Большую часть недели погода будет пасмурной и дождливой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировчан ждут жара и небольшие дожди. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю в Кирове с 22 по 26 мая.

Понедельник, 22 мая

Температура воздуха в первый рабочий день поднимется до +24 градусов. Порывы ветра, по прогнозу синоптиков, составят не более 5 м/с. С утра погода будет солнечной, в полдень начнется небольшой дождь, а в 18 часов - гроза. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 756-757 мм ртутного столба.

Вторник, 23 мая

За окном потеплеет до +28 градусов. Погода в этот день будет преимущественно облачной, но к вечеру полноценно выглянет солнышко. Осадков не ожидается. Порывы ветра могут составить до 7 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться и в течение дня достигнет отметки в 754 мм ртутного столба.

Среда, 24 мая

Столбики термометров вновь дойдут до отметки в +27...+28 градусов. Кировчан ожидает пасмурная погода и небольшой дождик в конце дня. Ветер усилится, порывы могут составить до 11 м/с. Атмосферное давление снизится до 751 мм ртутного столба.

Четверг, 25 мая

На улице будет все так же жарко, и термометры снова покажут отметку в +28 градусов. С утра ожидается небольшой дождь, который прекратится после полудня. В первой половине дня возможны порывы ветра до 13 м/с, вечером они стихнут до 7 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно снижаться и к ночи достигнет отметки в 749 мм ртутного столба.

Пятница, 26 мая

В последний день рабочей недели температура воздуха упадет до +23 градусов. С полудня начнется дождь, который прекратится после 15 часов. Остаток дня погода будет пасмурной. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 11 м/с. Атмосферное давление за день понизится до 748 мм ртутного столба.