В Кирове подожгли пункт приема вторсырья на улице Блюхера

18 мая загорелся пункт приема вторсырья на улице Блюхера Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове нашли предполагаемого виновника пожара на улице Блюхера. В четверг, 18 мая, там загорелся пункт приема вторсырья.

Как сообщили в УМВД России по городу Кирову, 38-летний мужчина решил спалить помещение из-за личной неприязни к хозяину пункта. В содеянном местный житель признался.

Теперь на мужчину возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Напомним, что полиция ищет кировчанина, подозреваемого в мошенничестве.