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НовостиПроисшествия23 мая 2023 12:45

В Кирове подожгли пункт приема вторсырья на улице Блюхера

Местный житель решил спалить помещение из-за личной неприязни к хозяину
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
18 мая загорелся пункт приема вторсырья на улице Блюхера

18 мая загорелся пункт приема вторсырья на улице Блюхера

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кирове нашли предполагаемого виновника пожара на улице Блюхера. В четверг, 18 мая, там загорелся пункт приема вторсырья.

Как сообщили в УМВД России по городу Кирову, 38-летний мужчина решил спалить помещение из-за личной неприязни к хозяину пункта. В содеянном местный житель признался.

Теперь на мужчину возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Напомним, что полиция ищет кировчанина, подозреваемого в мошенничестве.