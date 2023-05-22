Полиция ищет кировчанина, подозреваемого в мошенничестве

Если вы знаете, где находится этот человек, сообщите в полицию. Фото: УМВД России по Кировской области

В Кирове разыскивают мужчину по подозрению в совершении мошенничества. Его приметы сообщает областное УМВД.

Разыскиваемый - 39-летний Игорь Владимирович Маринин. На вид ему около 30-35 лет, рост - примерно 165 см, худощавого телосложения, русоволосый. Кировчан просят помочь в поисках.

Если вам известно местонахождение этого человека, сообщите об этом по телефонам 89127251299, 02 (102).

Ранее мы также сообщали, что в Кирове ищут пропавшего без вести 61-летнего мужчину.