В Кирове водителей просят присоединиться к поискам пропавшего мужчины

Пропавший нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Слободском разыскивают 61-летнего Сергея Копытова. Мужчина ушел из дома 20 мая и не вернулся. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области, пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, темные волосы с проседью, карие глаза. Был одет предположительно в серую футболку с длинным рукавом, синие спортивные штаны с тремя белыми лампасами, черные кроссовки с белыми полосками.

Активисты просят присоединиться к поискам водителей.

- Если вы проезжали по улице Советской от Грина до улицы Бакулева, пожалуйста, посмотрите записи регистраторов, - отметили волонтеры в сообществе. - Возможно, именно вы видели или подвозили Сергея Алексеевича.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, что в Мурашах росгвардейцы нашли пропавшего пенсионера. Мужчину разыскали на другом конце города.