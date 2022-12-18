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НовостиОбщество18 декабря 2022 10:00

В Мурашах росгвардейцы нашли пропавшего пенсионера

Мужчину разыскали на другом конце города
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Росгвардейцы доставили потерявшегося мужчину в полицию. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Росгвардейцы доставили потерявшегося мужчину в полицию. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Мурашинском районе разыскали без вести пропавшего пенсионера. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На днях около 19.00 в местный отдел полиции поступило заявление о пропаже 67-летнего мужчины. Женщина, обратившаяся к правоохранителям, сообщила, что они с мужем приехали к родственникам в гости. Пенсионер ушел прогуляться и не вернулся. Беспокойства добавляло состояние пропавшего супруга: недавно он перенес инсульт и с тех пор плохо передвигался.

Информацию передали всем сотрудникам правоохранительных органов. В результате мужчину обнаружили на другом конце Мурашей. Сам пропавший пояснил, что заблудился и не знает, куда идти. Его доставили в отдел полиции.