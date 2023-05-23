В Кирове разыскивают мужчину, без вести пропавшего 16 мая

Мужчина проживал в поселке Демьяново Подосиновского района. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области сообщили о новом пропавшем. С 16 мая неизвестно местонахождение 33-летнего Евгения Истомина.

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Уточняется, что мужчина проживал в поселке Демьяново Подосиновского района.

Если вы знаете, где может находиться Евгений, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52. Напомним, что в Мурашах росгвардейцы нашли пропавшего пенсионера. Мужчину удалось разыскать на другом конце города.