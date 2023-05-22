В Нововятске вывезли несанкционированные свалки с трех адресов

Кировчан просят не устраивать несанкционированные свалки, в том числе древесных отходов. Фото: vk.com/kirovnovtu

В Кирове продолжается вывоз несанкционированных свалок. 22 мая работы прошли в Нововятском районе. Как сообщили в местном теруправлении, подрядчик вывез мусор с нескольких адресов: Кутузова, 7; Орджоникидзе, 12; Линейной, 5. Мероприятия будут продолжены по муниципальному контракту.

Теруправление просит кировчан не допускать образования свалок, в том числе древесных отходов, и складировать мусор только в специально отведенные для этого места, а именно - контейнеры для сбора ТКО.

Ранее мы также сообщали, что кировчане в рамках «Зеленого марафона» за день сдали более 600 килограммов вторсырья.